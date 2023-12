Undersøkelse: Rentehevinger går ut over den psykiske helsen

I undersøkelsen, som er gjennomført av InFact på vegne av Bank2, kommer det også fram at hver fjerde nordmann oppgir at de blir deprimerte av å tenke på egen privatøkonomi, skriver Dagsavisen.

– At økte renter og prisvekst går utover lommeboka er det mange som kjenner på om dagen, men det er også viktig å være klar over at det går på helsa løs. Med utviklingen som har vært, er ikke tallene overraskende, men de er alarmerende, sier Diana Peters, leder for marked og samfunnsansvar i Bank2.

Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse sier det er en klar sammenheng mellom fattigdom, uhåndterlig gjeld og psykisk helse. Hun etterlyser en bedre politikk for å motvirke den private finanskrisen stadig flere står i.

– For det første må det være lettere å kunne kombinere trygdeytelser og arbeid. Vi må også sørge for at færre faller utenfor utdanningsløpet og arbeidslivet. For det er en klar sammenheng mellom utdanning, arbeid og psykisk helse. Det er også en nødvendig politikk å øke trygdeytelsene, sier hun.