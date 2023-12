Ekstraordinært styremøte om NTNU-rektoren holdes fredag

Styreleder Remi Eriksen skriver i en epost til Universitetsavisa at «et ekstraordinært styremøte ved NTNU holdes førstkommende fredag kl 0900-1030 og møtet blir digitalt. Agenda og saksdokumenter kommer senere denne uken.».

Møtet skal handle om rektor Anne Borgs håndtering av kontroversen omkring NTNU-forskerne Jonas Nøland og Martin Hjelmeland.

Det var fredag i forrige uke det ble kjent at det skulle avholdes et styremøte, men det var da ikke klart når styremøtet skulle holdes.

Bakteppet er at Borg skrev et leserinnlegg i Dagens Næringsliv der hun gikk i rette med de to NTNU-forskerne og deres kritikk av en rapport om kjernekraft fra Rystad Energy.

NTNU-rektoren har fått kritikk fra flere hold etter leserinnlegget.