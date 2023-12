– En reduksjon på 50 prosent i avskogingen i Amazonas i 2023 er nok et resultat av president Lulas evne til målrettet handling. Dette er viktig for Brasil og for verden, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK.

Det var klimaminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) som kunngjorde Norges bidrag under en 15-årsmarkering av Amazonasfondet på Cop28 i Dubai.

Støre påpeker at Amazonasfondet er viktigere enn noen gang for å stoppe avskoging og bidra til bærekraftig utvikling i verdens største regnskog som ligger i Sør-Amerika.

Utbetalingen er blitt mulig som følge av budsjettforliket med SV, der det ble satt av 1 milliard ekstra til regnskogbevaring.

Fram til 2018 har Norge gitt totalt 8,3 milliarder norske kroner til fondet fra det ble opprettet i 2009. Norge er største bidragsyter til fondet.

Siden oppstarten av samarbeidet har Brasil redusert utslipp fra avskogingen tilsvarende nesten 80 år med norske territorielle utslipp.