– Nå i dag har vi hatt tre hendelser på samme sted. Alle bilene har snurret og det er svært glatt på stedet, sier operasjonsleder Terje Marstad til NTB.

Han forteller at en av årsakene til hendelsene kan være at førerne har havnet i sørpe og at bilene derfor har snurret.

– Min klare oppfordring til bilistene er å ta det roligere. Man må ikke holde like høy fart som fartsgrensen, sier Marstad.

Ingen personer er skadd i forbindelse med hendelsene.