Mann siktet for drap på Frogner – varslet selv politiet

Mannen som er pågrepet i saken, varslet selv politiet. Han forklarte at han hadde vært i en leilighet natt til lørdag, og at en mann var skadd der.

Politiet brukte to timer på å finne fram til leiligheten. Der fant de en død mann.

Mannen er ikke formelt identifisert, men politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt sier at politiet tror de vet hvem han er.

– Like før klokken 11 ble vi oppringt av en ung mann i 20-årene som opplyste at han hadde vært i en leilighet i natt, og at en mann hadde blitt skadd der. Vi har nå siktet ham for drap, sier Metlid.

Var hjemme

Da mannen ringte, var han hjemme hos seg selv.

Politiet mener det ikke har vært andre involvert i drapet, og Metlid sier det så langt ikke er noe som tyder på at den siktede og den avdøde kjente hverandre fra før.

– Det fremstår som om det har oppstått en relasjon i går kveld eller natt, sier Metlid.

Den siktede er ennå ikke avhørt. Espen Wangberg er oppnevnt som forsvarer.

Forsvareren sier til VG at han ikke har noen kommentar til saken. Avisen har snakket med flere naboer på stedet som har reagert på støy.

– Uvanlig

– Vi hørte bankelyder. Og lyder av det som hørtes ut som om gjenstander ble flyttet rundt der inne. Det er veldig uvanlig med sånt bråk midt på natten her, sier et nabopar.

Andre naboer beskriver lyden av det som kan ha vært skrik, og at en hund reagerte på lyder i 4-tida.

Politiet opplyser at det er for tidlig å si noe om motiv og hva som kan ha skjedd i forkant av hendelsen.