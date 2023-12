Den avdøde mannen er så langt ikke identifisert, men politiet har en formening om hvem personen er og har varslet mannens pårørende.

Politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt sier at det var den siktede som varslet politiet om drapet lørdag formiddag.

– Like før klokken 11 ble vi oppringt av en ung mann i 20-årene som opplyste at han hadde vært i en leilighet i natt, og at en mann hadde blitt skadd der. Vi har nå siktet ham for drap, sier Metlid.

Da mannen ringte, var han hjemme hos seg selv. Det tok så to timer før politiet fant leiligheten der den avdøde ble funnet. Mannen ble erklært død på stedet.

Politiet mener det ikke har vært andre involvert i drapet, og Metlid sier det så langt ikke er noe som tyder på at den siktede og den avdøde kjente hverandre fra før.

– Det fremstår som om det har oppstått en relasjon i går kveld eller natt, sier Metlid.

Den siktede er ennå ikke avhørt. Espen Wangberg er oppnevnt som forsvarer.