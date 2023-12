– Når det kommer til å se henne igjen, er jeg pessimistisk. Siden hun ble tildelt nobelprisen, vil regimet stramme til enda mer, sier datteren Kiana Rahmani på en pressekonferanse i Oslo lørdag.

Tvillingbarna Kiana og Ali mottar prisen sammen med ektemannen Taghi Rahmani på vegne av Narges Mohammadi søndag. Den 51 år gamle fredsprisvinneren sitter fengslet i Iran.

– Kanskje jeg får se henne om 30 eller 40 år. Men det spiller ingen rolle, hun vil alltid være i hjertene våre, sier hun.

Mens familien skal motta prisen søndag, skal Mohammadi sultestreike bak murene i Teheran.

Sønnen Ali er mer optimistisk med tanke på å se moren igjen. Han tror verdiene hun kjemper for, vil seire.

– Jeg tror ikke jeg vil se min mor om to, fem eller ti år, men jeg forblir optimistisk. Jeg tror på en endelig seier, sier han.

Prisen anses politisk

Begge barna kom med stor hyllest til moren sin. Både for hennes arbeid for menneskerettigheter og demokrati, men også fordi hun er en god mor.

– Min mor er veldig, veldig snill, sier Ali Rahmani.

Ektemannen Taghi sier han skulle ønske at prisen gjorde at hun ble satt fri fra fengsel. Men det kommer ikke til å skje, medgir han. Iran anser prisen for å være politisk, noe som legger mer press på henne, sier ektemannen.

Samtidig fremhever han at prisen skaper større rom for å fremme stemmen til undertrykte.

– Det blir mer å gjøre, og hun vil komme til å trenge støtte fra sivilsamfunnet, sier ektemannen fra scenen i Oslo.

Ut mot Vesten

På pressekonferansen kom han med kritikk mot Vestens framferd i Midtøsten.

– Vesten har ikke noe klar strategi for vår regionen og en motstridende strategi som noen ganger jobber imot oss.

Han mener at vestlige land har tråkket på menneskerettigheter i jakten etter billig olje. Både USA og Donald Trump fikk kritikk.

Søndagens sultestreik er til støtte for religiøse minoriteter, særlig bahaiene, som det iranske regimet undertrykker.

I etterkant av pressekonferansen sa Mohammadis bror Hamidreza at sultestreiken er et symbol på hva søsteren alltid har gjort:

– Å støtte hvert enkelt menneske som undertrykkes, sier han til NTB.

– Det er en måte å vise solidaritet med folket. Når noen er i trengsel, så trenger de noen til å støtte dem. Det er hennes oppgave å gjøre det, legger han til.

Like før pressekonferansen var ferdig, leste datteren opp en beskjed fra moren som er smuglet ut av fengselet. Der leste hun opp navn på iranske journalister som er fengslet av regimet. Så mange som hundre iranske journalister har blitt pågrepet i løpet av den siste tiden, ifølge meldingen fra Mohammadi.