– Det er vår oppfatning at de ikke vil stanse med sin kriminelle virksomhet med mindre de blir fengslet. Begge er siktet for sju forhold hver som har skjedd i løpet av to dager, sier politiadvokat Ingeborg Drægebø i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Jourhavende jurist Kjetil Tomren opplyser til NRK at politiet lørdag fikk medhold av Sogn og Fjordane tingrett i begjæringen om varetektsfengsling. Den ene siktede samtykket til fengslingen.

Det var torsdag at hendelsen fant sted. Bilen sto ulåst på en parkeringsplass i Førde, ifølge politiet. Om lag fire timer senere ble de to mennene pågrepet av en politipatrulje i Florø.

– De er siktet for farlig og hensynsløs kjøring, ruskjøring, kjøring uten gyldig førerkort, bilbrukstyveri av to biler og tyverier. Mennene er bosatt på Østlandet, og vi mener de har vært i Sunnfjord utelukkende for å begå kriminalitet, sier Drægebø.