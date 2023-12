Til sammen var seks personer involvert i ulykken. De to som er alvorlig skadd, blir brakt til sykehuset i Kristiansand med ambulanse.

Kollisjonen skjedde på riksvei 9, og det var to biler involvert i ulykken. Operasjonsleder Tom Einar Gausdal sier til NTB at det er snøføre på stedet.

De fire øvrige involverte ha mindre skader, ifølge Gausdal.

Politiet meldte om ulykken lørdag klokken 11.07. I første melding skrev de at ingen var fastklemte og at alle var ute av bilene. I 12-tiden opplyser politiet at de dirigerer trafikken forbi ulykkesstedet, som går i ett felt.

Saken oppdateres.