Astrid Hoem, leder for Arbeiderpartiets ungdomslag slår fast at det er partiet, ikke velgerne det er noe galt med. Ap faller 4,5 prosentpoeng på målingen Norfakt har gjort for Klassekampen og Nationen.

De er så vidt større enn Frp, som måles til 16 prosent etter et byks på 4,9 poeng.

Hoem sier partiet har en stor jobb å gjøre med å vinne tilbake tillit. Hun mener det nå er på tide å si kraftig fra, og at det viktigste grepet Ap kan ta, er å få ned forskjellene i samfunnet.

– Vi kan ikke ha folk i matkø når Ap styrer, eller så lave lønninger at folk ikke får det til å gå opp. Og samtidig er det slik at mange på toppen bare får det bedre, sier hun.

I målingen får de borgerlige 91 mandater, mot 76 på rødgrønn side. INP er inne med to.

Hele målingen (endring fra november i parentes): R 5,4 (+0,5), SV 10,8 (+0,5), Sp 5,5 (-1), INP 3,4 (-0,1), MDG 3,7 (+0,8), KrF 3,8 (+0,1), V 5,9 (+0,4), H 25 (-2,2), Frp 16 (+4,9), Andre 2,7 (+0,5).

Målingen er utført 5. og 6. desember. 1005 personer er spurt. Feilmarginen er mellom 1 og 2,4.