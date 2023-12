Tidligere NSM-sjef om låneavtaler: – Kjenner meg ikke igjen

– Som offentlige tjenestepersoner forsøker vi alltid å gjøre de riktige tingene på korrekt måte. Jeg har vanskelig for å tro at vi gjorde slike låneavtaler i min tid. Det kjenner jeg meg ikke igjen i, sier han til Dagbladet.

Tidligere fredag ble det kjent at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har tatt opp et ulovlig lån på 200 millioner kroner hos eiendomsselskapet Norwegian Property. Direktør Sofie Nystrøm, som tiltrådte i 2021, gikk på dagen etter at saken sprakk.

– Jeg har fått informasjon om at NSM har hatt denne typen låneavtaler siden 2014, og NSM har ved flere anledninger vært i dialog med departementet i forkant av inngåelsen av avtalen, sa Nystrøm i en uttalelse.

Nilsen, som var NSM-direktør fra 2009 til våren 2021, sier han ikke kjenner seg igjen i påstanden om lån tilbake til 2014.

– Jeg har ingen erindring eller kunnskap om at vi i min tid inngikk noen slik låneavtale, sier han.