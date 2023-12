Tidligere meglertopp får 14,7 millioner i erstatning

Ifølge Dagens Næringsliv kommer det i tillegg til erstatningen fra staten en dekning av advokatutgifter for 1,7 millioner kroner.

Dragesund ble i Oslo tingrett i 2019 fullstendig frifunnet for anklagene om markedsmanipulasjon og bedrageri i den såkalte Severstal-saken. To andre tiltalte i saken er dømt til fengsel.

Den tidligere meglertoppens advokat, Henning Harborg, sier han og klienten er godt fornøyd.

– Det ser ut som retten er enig i at det ikke var noen opptreden fra Dragesunds side som skulle tilsi at han hadde risikoen for den uriktige tiltalen, sier advokaten.

Da Dragesund fremmet erstatningskravet i 2020 lød det samlet på 20,7 millioner kroner for tapt lønn og bonus fra 2015 fram til frikjennelsen.