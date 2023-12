– Landsstyret i Pensjonistforbundet er svært skuffet over manglende tiltak for dem med lave pensjoner i budsjettenigheten mellom regjeringen og SV, heter det i en pressemelding fra Pensjonistforbundet.

Pensjonistforbundet peker på en rekke innstramminger for eldre i statsbudsjettet for 2024:

* Enker skal ikke lenger få regulert sin etterlattepensjon.

* Eldre arbeidstakere i staten skal ikke lenger kunne jobbe 20 prosent stilling uten trekk i pensjonen.

* Egenandelene for helsetjenester skal øke.

* Minstepensjonister med bostøtte får redusert denne fra april.

Forbundet skriver at inntektsnivået blant pensjonistene er fallende med alder. I tillegg til at de eldste pensjonistene har dårligst råd og har få muligheter til å påvirke egen inntektssituasjon.

Videre skriver de at de er bekymret over konsekvensene som budsjettet for 2024 vil få for eldre med svak økonomi.

– Vårt krav er at de lavere pensjoner får et løft, slik at de overstiger fattigdomsgrensen. Å løfte pensjonen til dem med lavest inntekt, er ikke bare en økonomisk beslutning, det er et moralsk valg som reflekterer hvilket samfunn vi ønsker å være, heter det i meldingen.