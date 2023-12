Det er ventet store nedbørsmengder i helgen, etter en periode med kaldt vær. Det kan føre til svert glatte veier.

Rådgiver i Naf, Jan Harry Svendsen, ber folk kjøre forsiktig.

– Hold god avstand, sett ned farten og kjør mykt. Tilpass farten etter forholdene og ta hensyn til brøytemannskapene. Kommer det veldig mye snø bør du vurdere om du i det hele tatt trenger å legge ut på veien, sier han i en pressemelding.

Han sier også at det er viktig å børste snø av taket, slik at snøen ikke kan skli fram ved bremsing og blokkere sikten. I tillegg må man børste bilens lys.

– Skrap rutene og børst bilen fri for snø før du kjører. Ikke glem å rengjør bilens lys. Lys er sikkerhet og det er også med lysene du kommuniserer med annen trafikk. Derfor er det viktig at både for- og baklykter er frie for snø, sier Svendsen.