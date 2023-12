Meteorer over Norge: – Bare å dra ut og lete etter stein

TV 2 skriver om en ildkule som ble sett i Evanger i Voss kommune.

Meteoren hadde riktig hastighet og vinkel og lyste lenge. Det betyr at den hadde alt som skal til for at det skal ligge stein på bakken, sier Morten Bilet i Norsk meteornettverk.

– Det er helt perfekt, så det er bare å gå ut og lete, sier Bilet.

Det har vært observert meteorer flere steder i Norge den siste tida, også over Gaustatoppen torsdag morgen.

Han gir meteorittjegere dette rådet:

– De skal se etter svarte stener, som er nybrente. Jeg tror ikke de er store, så om det ligger snø der, er det er ingen enkel oppgave. Men de kan ramle ned på veier eller på bygninger.