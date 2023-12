Politiet skrev tidligere på X/Twitter at store redningsressurser var sendt til Lutsivatnet i Sandnes, etter melding om at en person skal ha gått gjennom isen.

En forbipasserende syklist skal ha hørt noen rope, og sett bevegelse ute på isen.

Klokken 14.25 opplyste politiet til Aftenbladet at søket avsluttes.

– Vi har gjort en totalvurdering ut fra det søket som er gjort på stedet, at vitneobservasjonene er gjort fra lang avstand og at det ikke er sett noen som har falt i vannet. Per nå er det ingenting som tyder på at noen har gått gjennom isen, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen til avisen.

Operasjonslederen sier dog at vitnet gjorde alt riktig.

– Jeg vil trekke fram at dette vitnet har gjort alt riktig. Når en person får denne følelsen, er det viktig at de melder fra, så gjør vi våre vurderinger. Her vurderte vi at det ikke kunne utelukkes at noen hadde falt i vannet og en større utrykning ble derfor iverksatt, sier Fenne-Jensen.