– Vi mener at det er ikke er noe poeng å kjøpe gavekort som julegave, gitt risikoen for at gaven plutselig blir verdiløs, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet i en pressemelding.

Organisasjonen forklarer at man ofte risikerer at gavekortet taper verdi som følge av gebyrer, i tillegg til at hele summen kan forsvinne hvis gavekortet har kort frist.

– Vår anbefaling er å skrive et hyggelig julekort og heller overføre penger, eventuelt gi kontanter, sier Iversen.

I april i år ba Stortinget regjeringen vurdere en styrking av forbrukernes rettigheter ved kjøp og bruk av gavekort. Regjeringen ble også bedt om å vurdere innføring av forbud mot at gavekortutsteder kan trekke gebyr fra kortet etter at det er solgt.