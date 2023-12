Vestfoldbanen åpner igjen i dag

Togene starter å kjøre så snart det er praktisk mulig for Vy, opplyser Bane Nor torsdag formiddag i en pressemelding.

Trafikken mellom Larvik og Porsgrunn ble midlertidig stengt i 17-tiden mandag 4. desember etter pålegg fra Statens jernbanetilsyn (SJT).

– Vi har hatt god dialog med SJT de siste dagene, og vi har nå fått en ny midlertidig tillatelse slik at togene kan kjøre igjen. Tillatelsen gjelder fram til 22. desember, og innen da må vi ha levert korrekt dokumentasjon, slik at vi får en permanent tillatelse på plass, sier Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane Nor.

Det er et teknisk kontrollorgan, en tredjepart, som vil utstede dokumentasjonen på at anlegget kan være åpent for trafikk. Det vil være en del av Bane Nors søknad til tilsynet om permanent tillatelse.

– Vi er godt i gang med arbeidet, og har god tro på at det vil gå i orden til 22. desember. I tillegg må vi følge opp internt for å finne ut hvordan dette kunne skje, og sikre at det ikke skjer igjen, sier Eriksen.

Bakgrunnen for at strekningen måtte stenge mandag var at Bane Nor har operert ulovlig på strekningen mellom Larvik og Skien i flere dager, ifølge Reiersøl-Johnsen.

Bane Nor har mottatt dagbøter på til sammen 610.000 kroner. I over fem år har tog kjørt på strekningen på midlertidige tillatelser.