Regjeringen oppretter årlig Jon Fosse-stipend

– Dette er vår gave i forbindelse med nobelprisen til Jon Fosse. Det er en måte å hedre ham på, sier kulturminister Lubna Jaffery (Ap) til NTB.

Én gang i året skal det deles ut et stipend til en som oversetter norsk litteratur til andre språk. Stipendet skal deles ut av Nasjonalbiblioteket og NORLA Senter for norsk litteratur i utlandet.

Nasjonalbiblioteket skal i tillegg være vertskap for et årlig foredrag som skal holdes i Fosses navn. Den vil holdes av en internasjonalt kjent forfatter, dramatiker eller litteraturforsker som blir invitert av Nasjonalbiblioteket i samråd med Fosse selv. Han vil være involvert i både hvem som mottar stipendet og hvem som skal holde foredraget.

Hovedpersonen selv sier at han er takknemlig.

– Eg er svært takksam for at regjeringa vil etablera eit årleg Fosse-føredrag og også etablera eit nytt stipend for omsetjarar av norsk litteratur i samband med at eg blir tildelt nobelprisen i litteratur. At dette blir kunngjort midt i nobelveka, gjer sjølvsagt denne endå viktigare både for meg og for norsk litteratur, skriver Jon Fosse i en kommentar til NTB.

Første utdeling i 2024

Det første foredraget og utdeling av første stipend vil først skje i 2024. Det er ennå ikke besluttet når på året det skal skje – ei heller summen på stipendet.

– Men størrelsen på stipendet vil bli stort. Det vil bli gitt et betydelig beløp til både stipendet og foredraget, lover Jaffery.

Hun forklarer at fra øyeblikket nobelprisen først ble kunngjort, kastet både regjeringen og Nasjonalbiblioteket seg rundt med ønske om å hedre nobelprisvinneren. Det har gått fort fra ideen først kom på bordet.

I Fosses navn vil man tiltrekke seg store internasjonale navn innen litteraturen til Oslo for å holde det årlige foredraget. Fosse-stipendet skal bidra til å eksportere norsk litteratur ut til en verden som tørster etter norske forfattere.

– Foredraget skal bringe verden til Norge, mens stipendet vil bringe Norge ut til verden, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre til NTB.

Fosse-arkiv i kjelleren

Nasjonalbibliotekets funksjon er å bevare alt av publisert materiale. I 2021 opprettet de i tillegg et eget Fosse-arkiv etter å ha mottatt nær 30 bokser med privatarkivmatriale fra Jon Fosse. Samlingen inkluderer Fosses egne manuskripter, brev og notater.

Det er unikt at de tar hånd om en slik samling fra en nålevende forfatter, forklarer Sira Myhre. Dypt nede i kjelleren ligger Fosse-arkivet trygt lagret sammen med lignende arkiver etter storheter som Bjørnson, Hamsun og Undset.

Når det gis ut nye Fosse-bøker i utlandet, følger arkivarene nøye med for å sikre seg et eksemplar. De har nå Fosse-bøker på 46 ulike språk. I kjølvannet av nobelprisen trykkes det opp nye utgaver verden over som gjerne har nobelpris-medaljongen på forsiden. Det ligger dermed an til en hektisk tid for arkivarene. Og alt skal dokumenteres.

– Mye av dette er som detektivarbeid, sier Sira Myhre.

– For eksempel dukket det en gang opp informasjon om at Fosse var satt opp på en stillehavsøy nord for New Zealand. Dette fant vi ut ved å se en tilfeldig utskrift et sted. Det viste seg å stemme, men det kan være litt av en jobb med å verifisere og dokumentere slikt, supplerer seksjonsleder Jens-Morten Hanssen ved Nasjonalbiblioteket.