Slik blir Jon Fosses Nobel-program i Stockholm

Torsdag klokken 17 går Jon Fosse opp på talerstolen i Svenska Akademien i Stockholm. Det blir startskuddet for hans deltakelse på Nobeldagene denne uken.

Da Fosse ble spurt av VG hva han gledet seg mest til med Nobel-arrangementene i Stockholm, svarte han at det var å bli ferdig med dem. Han har nemlig takket nei til blant annet pressekonferansen og intervjuene.

Men fredag tar 64-åringen turen til biblioteket i Stockholm-forstaden Rinkeby, hvor han vil møte barn og ungdommer.

Søndag er det duket for selve prisutdelingen som avholdes i Konserthuset i Stockholm. Der vil Fosse motta prisen på scenen av kong Carl Gustaf av Sverige. Senere på kvelden er det duket for bankett med pomp og prakt, hvor Fosse også vil være til stede.

Kulturministeren og hele forlaget blir med

Alle i forlaget til Fosse, Det Norske Samlaget, tar turen over til Stockholm for å overvære Nobel-foredraget på torsdag. Flere blir også igjen for å delta på søndagens prisutdeling og bankett.

Blant de som også er til stede, er kulturminister Lubna Jaffery (Ap).

– Jeg skal reise til Sverige og gleder meg veldig til å få delta når Fosse mottar heder og ære. Jeg er så heldig å få være med både på utdelingen i konserthuset og på Nobelbanketten, sier Jaffery til NTB.

Hun har gratulert hovedpersonen med den gjeve prisen og er glad for at den skaper oppmerksomhet rundt Fosses verker.

– Mange nye lesere kommer til å oppdage Fosse som den enestående forfatteren og dramatikeren han er. Også i Norge tror jeg at flere kommer til å både få øynene opp for Fosse og for nynorskens språklige kvaliteter.

Fosse-fest og direktesendt teaterstykker

Her hjemme skal både foredraget og prisutdelingen strømmes på Litteraturhuset i Oslo. De har for anledningen satt opp en tredagers Fosse-fest med en lang rekke arrangementer til glede for både Fosse-kjennere og nybegynnere.

NRK-programleder Linda Eide vil blant annet gi en innføring i «Fosse for dumskallar», mens et annet arrangement byr på tonesatte Fosse-dikt med artister som blant annet Tuva Syvertsen og Ingrid Olava.

NRK skal sette verdensrekord når alle Fosses teaterstykker skal leses opp i tur og orden på direktesendt fjernsyn i helgen. Fra hovedscenen på Det Vestnorske Teateret i Bergen skal 40 skuespillere fremføre rundt 40 teaterstykker ord for ord i løpet av en 40 timer lang sending.