Vestfoldbanen holdes fortsatt stengt – mangler verifikasjon av signalanlegget

Det sier direktør Eirik Ø. Reiersøl-Johnsen i Statens jernbanetilsyn til NTB onsdag kveld.

Siste oppdatering fra Bane Nor kom klokken 20.35 onsdag. Her kommer det fram at banen forblir stengt mellom Larvik og Skien på ubestemt tid. En ny oppdatering kommer torsdag klokken 12.

Togstrekningen har vært stengt siden mandag ettermiddag. Ifølge Reiersøl-Johnsen hadde Bane Nor da operert ulovlig på strekningen mellom Larvik og Skien i flere dager.

Bane Nor har mottatt dagbøter på til sammen 610.000 kroner. I over fem år har tog kjørt på strekningen på midlertidige tillatelser.