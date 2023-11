– Dette er en anerkjennelse av dyp kjærlighet til kirken og dessuten hardt arbeid gjennom mange år. Og vi er mange som har jobbet for dette i mange år. Jeg står på skuldrene til mennesker som har kjempet rommet for kjærligheten større og kirken mer åpen. Det har vært et privilegium å få være en del av dette, sier Raaum selv etter at hun mottok prisen torsdag kveld.

Petter Dass-prisen tildeles en «som i god Petter Dass-tradisjon har satt Gud og kristen tro på den offentlige dagsordenen på en engasjerende måte».

Juryen har blitt ledet av Elise Kruse, som er religions- og featureredaktør i Vårt Land. Hun delte ut prisen sammen med sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore.

– Denne prisen gis ikke for lang og tro tjeneste, men for oppriktigheten og frimodigheten Raaum har vist i møte med den utfordrende oppgaven det er å være en representant for kristentroen i en polarisert og sekularisert virkelighet. Det er en Petter Dass-pris verdig, sa Bore før han overrakte prisen til Raaum.

Hun får også prisen for å være modig i å sette kristen tro og kulturarv på dagsordenen.

Prisen har blitt delt ut av Vårt Land siden 1995. TV-pastor Egil Svartdahl var den første som mottok prisen. I fjor var det artist og poet Trygve Skaug som fikk prisen.