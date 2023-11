– Vi fikk melding om hendelsen klokken 15.55, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til NTB.

Mellom 15 og 20 personer skal ha vært involvert i slagsmålet. Hendelsen fant sted ved Mailand videregående skole.

Da politiet ankom stedet hadde flere forduftet fra området, men patruljene i området har kontrollert et titalls ungdommer i området, samt på legevakta og hos Ahus.

– Opplysninger tilsier at det skal ha blitt benyttet både et balltre og en kniv, sier Sveen.

– To grupperinger som har barket sammen

I en oppdatering klokken 17.52 melder politiet at den ene personen trolig kun er lettere skadd. Skadeomfanget på den andre personen har ikke politiet oversikt over.

Politiet etterforsker saken videre og jobber med avhør, samt innhenting av videoovervåking.

Operasjonslederen forteller at det er mye som tyder på at dette er to grupperinger som har barket sammen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Svært alvorlig

Rektor Atle Solberg Berland understreker overfor pressen utenfor skolen at man ennå ikke vet om ungdommene som har vært involvert i slagsmålet er fra Lørenskog eller fra nærliggende kommuner. Han har heller ikke fått kartlagt om noen av de som var involvert er elever på skolen.

– Vi ser svært alvorlig på en slik hendelse. Dette er et miljø vi overhodet ikke ønsker, sier rektoren.

Han sier videre at han savner et mer synlig politi som jobber med forebyggende arbeid i kommunen.

– Dette er ikke overraskende, er vel alt jeg kan si om at dette skjer.

Saken oppdateres