Studie: Fire av ti trygdede i Norge taper på å jobbe

Kristian Heggebø og Axel West Pedersen fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA på Oslo Met har analysert 89.000 husholdninger som hadde mer enn 90 prosent av inntekten fra stønader og trygd.

Blant husholdningene som økte arbeidsinntektene fra 2017 til 2018, fikk nesten 40 prosent dårligere familieøkonomi, mens 60 prosent fikk bedre råd.

Pedersen sier at det er hovedsakelig to grunner til dette. Den ene er at folk mister midlertidige trygdeytelser på grunn av tidsbegrensninger, for eksempel sykepenger. Den andre mekanismen er avkorting i trygden fordi arbeidsinntekten øker.

– Det kan være situasjoner der du mottar flere forskjellige trygder på en gang. Hvis du øker arbeidsinntekten litt, kan det i noen tilfeller være sånn at du taper både trygd og bostøtte, sier Pedersen.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna tar forbehold om at hun bare har lest sammendraget av studien, men mener det er vanskelig å si noe presist om konklusjonen.

– Jeg er glad for alle som forsker på dette og som er interessert i å vite mer om hvordan trygdesystemet vårt fungerer, fordi vi trenger å ha oppdatert kunnskap.

– Det skal uansett lønne seg å være i jobb. Hvis regelverket virker mot hensikten eller slår feil ut, må vi se nærmere på det, legger hun til.