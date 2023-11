Infeksjonssesongen er godt i gang, både influensa, korona og forkjølelse setter flere ut av spill. Det gir større trykk på helsevesenet. Avdelingsdirektør Elisabeth Nordal ved allmennlegevakten i Oslo sier de kan komme til å sende folk hjem fra legevakta.

– Legevakten prioriteter alltid de sykeste pasientene først. I tiden som kommer, med økning i forkjølelse, influensa, corona og andre luftveisvirus, kan pasienter som ikke trenger raskt legetilsyn bli henvist til å kontakte fastlegen, sier Nordal.

I pressemeldingen sendt ut fra allmennlegevakta presiseres det at man som hovedregel skal kontakte fastlegen først. Spesielt problemstillinger som forkjøelses- og influensalignende symptomer, behov for sykemelding eller fornyelse av resepter er noe av det som nevnes som fastlegens oppgaver.

De ber også om at man begrenser antall pårørende på legevakten.

– Hovedregelen er at barn og pasienter som trenger bistand, kan ha med én ledsager. Dette er viktig for at de som er syke skal få best mulige venteforhold på legevakten og av smittevernhensyn.