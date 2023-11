Likevel ingen tiltak for å bedre forsyningssikkerheten før vinteren

To ganger har regjeringen sagt at dette skulle være på plass «i god tid» før vinteren, skriver VG.

Tiltakene det dreier seg om, skal sikre at produsentene sparer på vannet, og at strømeksporten begrenses for å forebygge behov for kraftrasjonering når det er lite vann i magasinene.

– Regjeringen går nå inn i en ny vinter med potensial for redusert forsyningssikkerhet og høye priser uten å ha verktøyet på plass for å korrigere dette. Her har de feilet grovt, sier Marius Arion Nilsen (Frp) til VG.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) skriver i en epost til avisen at regjeringen vil fremme en Stortingsproposisjon før jul. Han håper å ha regelverket på plass «til våren».

Strømprisen bikket onsdag ettermiddag fire kroner i Oslo.