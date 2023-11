Kripos slår alarm om svensk innflytelse

Ifølge Kripos, Norges nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet, er trenden er tydelig:

Norske gjengkriminelle lener seg i økende grad på tjenester fra Sverige.

Om Fox-nettveret sier Kripos dette:

– De står i spissen av det som er voldsbølgen i Sverige, og vi har sett at de har en enorm voldskapasitet. Det er bekymring for at de kan utvide dette til Norge, sier Kjetil Tunold, leder for etterretningsavsnittet ved Seksjon for organisert kriminalitet i Kripos, til VG.

På krypterte meldingstjenester har Kripos sett at norske kriminelle har bestilt vold fra Sverige.

Kripos bidrar ikke direkte til etterforskningen av Moss-skytingen, men holdes orientert om saken.