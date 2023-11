Fortsatt ingen pågrepet etter skytingen i Moss

– Vi har ikke pågrepet eller siktet noen etter hendelsen i går. Vi jakter fremdeles en eller flere gjerningspersoner, sa påtaleansvarlig Christian Finnanger på en pressebrifing onsdag.

Finnanger opplyste at det var en svensk statsborger som ble skutt, og at han ble skutt flere ganger.

– Han er alvorlig skadd, men utenfor livsfare. Hva slags skader han har, er fortsatt noe uavklart, men vi har ikke fått avhørt ham ennå.

Ikke tilfeldig

Ifølge Finnanger er hendelsen ikke tilfeldig.

– Vi mener at hendelsen har tilknytning til kriminelle nettverk, men hvilke aktører det er snakk om, er det for tidlig å si noe om.

Politiadvokaten opplyste at politiet ser til både Norge og utlandet i etterforskningen av hendelsen.

Ingen tilknytning til Moss

Politistasjonssjef Henning Dalbye sa på pressebrifingen at politiet ikke har noen holdepunkter for at hendelsen har tilknytninger til Moss.

– Jeg ser alvorlig på at slike hendelser skjer her i vårt nærmiljø. Handlingen i går fremstår som en målrettet handling innenfor det kriminelle miljøet. Slike miljøer opererer over hele Østlandet, på tvers av byer, sa han.

Kontakttelefon og kriseteam

Ordfører Simen Nord (H) i Moss sa at det som har skjedd, har rystet alle som bor i Moss.

– Det er en svært alvorlig hendelse og ikke sånt som vi ønsker å ha i kommunen vår. Moss er i det store og hele et trygt sted å bo, og det vil vi selvfølgelig skal fortsette.

Tirsdag kontaktet kommunen idrettslagene som var til stede i hallen da skytingen fant sted. Det er også sendt ut informasjon til skolene om det som har skjedd.

Kommunen har opprettet en kontakttelefon som er åpen fram til klokka 22 onsdag. I tillegg står det psykososiale kriseteam klar for dem som trenger det, og helsetjenestene vil ivareta dem som har behov for det.