– Undersøkelsen har videre vist at trykket fra den brytende bølgen var langt høyere enn det vinduene var designet for, skriver Statens havarikommisjon i sin rapport.

Ulykken fant sted 29. november i fjor, etter at skipet måtte avbryte cruiset for å foreta en medisinsk evakuering.

– Havarikommisjonen mener at vinduene ikke var dimensjonert for kraften fra denne brytende bølgen, og at gjeldende IACS regelverk og internasjonale krav og standarder gir for lave verdier for å kunne motstå trykklaster fra brytende bølger innenfor regelverkets gyldighetsområde, heter det i rapporten.

Undersøkelsen har vist at fartøyet ble truffet av en brytende bølge som i kombinasjon med fartøyets kurs og hastighet førte til at vinduene knuste.

På ulykkestidspunktet hadde ikke besetningen forutsetninger for å forutse risikoen forbundet med at en brytende bølge ville treffe så høyt opp på skipssiden, med så stor kraft og utfordre vinduenes tåleevne, skriver havarikommisjonen i sin rapport.