Politistasjonssjefen møter pressen etter skyting i Moss

Politistasjonssjef Henning Dalbye og påtaleansvarlig Christian Finnanger holder en pressebrifing på Moss politistasjon klokka 13, opplyser Øst politidistrikt på X/Twitter.

Ingen er pågrepet etter at en mann i midten av 30-årene ble skutt i Moss tirsdag ettermiddag. Mannen overlevde og er innlagt på Ullevål sykehus i Oslo, fikk NTB opplyst fra Øst politidistrikt onsdag morgen.

Meldingen om skytingen utenfor Mossehallen kom klokka 16.53 på ettermiddagen. Mannen som ble skutt, er svensk statsborger og kjent for norsk politi fra før.

Politiet jakter på minst to gjerningspersoner etter det som fremstår som en målrettet handling. Politiet bekrefter også at de ser etter navngitte personer som kan ha noe med saken å gjøre.

– Det er for tidlig å si noe om motiv eller bakgrunn, men det fremstår ikke som tilfeldig. Vi vurderer ikke at det er fare for tredjepersoner per nå, sa innsatsleder Wilhelm Bjølseth tirsdag.

Ifølge NRK er en sentral del av etterforskningen knyttet opp mot det kriminelle nettverket Foxtrot, som har stått bak en rekke brutale drap, eksplosjoner og voldsepisoder i Sverige. Politiet har foreløpig ikke bekreftet dette.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) avviser «svenske tilstander» i Norge. Han sier at regjeringen tar episoder som knyttes til utenlandske nettverk på alvor.

– Det som skjedde i Moss i går, har jeg fulgt nøye. Det er jo også dypt urovekkende at det er skyting i nærheten av et idrettsanlegg hvor barn er og trener, og foreldre er og henter, sa statsministeren i Stortingets spørretime onsdag.