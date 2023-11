– Vi har kontakt med politiet i Sverige. Samtidig gjøres det en del operative tiltak på grensa, sier Finnanger til NTB.

Han svarer bekreftende på spørsmål om de har bedt om bistand fra politiet i Sverige.

– Hva slags tiltak som gjøres, er det for tidlig å si noe om, men det er masse innledende arbeid, som for eksempel å gå gjennom overvåkingsmateriale.

– Så langt har vi ikke bedt om bistand fra Kripos i saken, sier politiadvokaten.

Finnanger forteller videre at den svenske statsborgeren som ble skutt, er i 30-årene og fra Stockholmsområdet. Politiets operasjonsleder Melissa Krag sa tidligere tirsdag kveld at den skadde mannen er kjent for politiet fra før av. Innsatsleder Wilhelm Bjørnseth fortalte at det jaktes minst to gjerningspersoner. De skal ha forlatt stedet i en mørk bil.

– Fornærmede er ennå ikke avhørt. Vi har heller ingen konkrete navn på blokka på hvem vi leter etter, sier Finnanger.