– Dette er ikke sånn vi vil ha det i Moss. Vår oppgave nå blir å ivareta de som er berørt eller har vært vitne til hendelsen.

Nord viser til at politiet tror at hendelsen er knyttet til et kriminelt nettverk.

– Det er ingen grunn for innbyggerne til å være redde, sier ordføreren.

Han forteller også at kommunen har stengt Mossehallen for kvelden.

– Mange barn og unge kan ha fått med seg hva som skjedde, sier Nord.

Kommunen har derfor satt psykososialt kriseteam i beredskap, og opprettet et eget telefonnummer for bekymrede foresatte. Dette nummeret er 40406725.