En mann i 30-årene er skutt i Moss. Politiet jakter nå en eller flere bevæpnede personer fra et kriminelt miljø.

Skal ha avfyrt åtte skudd



Alderen til mannen bekreftes av jourhavende jurist Harald Holmsen overfor NRK. Han legger til at det er avfyrt flere skudd, anslagsvis sju-åtte.

Moss kommune har satt krisestab etter skytingen. Det bekrefter Lotte Olsen Gjessa som er kommunikasjonsrådgiver i Moss kommune.

Politiet skriver på X/Twitter at en mann er skutt. Det skal være snakk om en eller flere gjerningspersoner.

– Vi er kjent med at det har skjedd en alvorlig hendelse i Moss og det er nødetatene som håndterer hendelsen akkurat nå, sier Lotte Olsen Jessa, kommunikasjonsrådgiver i Moss kommune til VG.

Kriminelt nettverk

Moss Avis rapporterte tirsdag ettermiddag å ha mottatt flere tips om at det har vært en alvorlig hendelse ved Mossehallen. Alle nødetater, samt helikopter, skal være på stedet.

Det er ikke kjent om noen er pågrepet i forbindelse med hendelsen. Skytingen skal ha skjedd i nærheten av Mossehallen.

Operasjonslederen sier til avisen at det de har oversikt over per nå er tilknyttet et kriminelt nettverk.

Forlot åstedet med bil



Overfor NTB sier Krag at de antatte gjerningspersonene skal ha forlatt stedet i bil.

– Vi har noe opplysninger om denne bilen, men vil ikke gå yttereligere i detalj om dette ennå. Skadegraden på mannen som er skutt er ukjent.

Krag forteller videre at de samarbeider med flere politidistrikt om saken.

VG skriver at alle som befant seg inne i hallen er god behold. Hendelsen skal ha skjedd utenfor. Grupper av barn og foreldre er på vei ut av hallen.

