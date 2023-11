– Mange er redde for at andakten er lagt ned, og at den er borte. Det er den ikke. Den er nå på P1+. Men vi har sluttet å sende den på NRK P1, sa P1-sjefen da han redegjorde om saken i Krinkastingsrådet tirsdag.

Han fortalte at de har fått mange henvendelser om saken. Likevel forsvarte han endringen.

– Bakgrunnen er at vi vil gjøre P1 og P1+ forskjellig, for å gi et bredest mulig tilbud, sier han.

Han sier at det viktigste for NRK nå, er å informere folk om at andakten fortsatt er å finne på P1+, på nett og i radioappen.

– Denne endringen skjer også fordi samfunnet vårt endrer seg. Når vi ønsker at NRK P1 skal være den store breie, allmennkanalen, så er det viktig for oss at vi også klarer å endre på den samtidig. Den skal være en samlende fellesarena for alle voksne i Norge, sier han.

Han opplyser at andakten går på samme tidspunkt i P1+ som den pleide å kunne høres på P1. Andakten har gått på radio i 92 år.

– Det er veldig symboltungt for mange, sier Grøtte.

Han avviser at endringen direkte skyldes noe nytt syn på forkynning i NRK.

– Den diskusjonen har ikke vært oppe denne gangen, sier han.