Askim Spydeberg Sparebank ilagt gebyr på 9,5 millioner kroner

Finanstilsynet har ilagt Askim Spydeberg Sparebank et overtredelsesgebyr på 9,5 millioner kroner etter at det ble avdekket alvorlige mangler knyttet til etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: NTB

