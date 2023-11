Mann dømt til seks års fengsel for skyting på åpen gate i Oslo

Det skriver Avisa Oslo.

Det var natt til 29. juli i fjor at en mann i 20-årene ble skutt i parken Birkelunden på Grünerløkka. Han ble skutt i magen og alvorlig skadd.

Måneden etter ble den nå dømte mannen pågrepet.

Han er dømt for drapsforsøk og for å ha båret et våpen ulovlig på offentlig sted. Mannen må også betale 250.000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede mannen.