Pristopp tirsdag: Dyreste strøm på ni måneder

Vi må tilbake til slutten av januar i år for å finne en så høy strømpris i to sammenhengende timer, skriver Europower. I tillegg var det én time i oktober der prisen gikk over 2.20 kroner per kilowattime.

En høyere døgnpris har det ikke vært i Sør-Norge siden 8. mars, skriver Europower.

Strømprisen er altså spotpris før strømstøtte, nettleie og avgifter. Forbrukerne skjermes gjennom den statlige støtten og må betale drøyt 85 øre per kilowattime for den dyreste timen, før avgifter og nettleie.