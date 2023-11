Påtalemyndigheten ber trolig om tvungent psykisk helsevern for siktede i Teisen-drapet

I fengslingskjennelsen kommer det fram at rettspsykiatrisk erklæring nå er ferdigstilt. Det er vurdert at «siktede har hatt en sviktende virkelighetsforståelse og et markant redusert funksjonsnivå, med klart forhøyet voldsrisiko dersom han ikke følges opp.»

Påtalemyndigheten opplyser også i fengslingskjennelsen at det er sannsynlig at det vil bli reist sak om overføring til tvungent psykisk helsevern, og at saken er ferdig etterforsket hos politiet. Politiadvokat Henrik Rådal bekrefter overfor NTB at saken trolig vil bli oversendt til statsadvokaten innen en uke. Der fattes beslutning om tiltale.

– Min klient er enig i og har innsikt i at han trenger behandling for sin helsetilstand. Han ser fram til å omsider påbegynne denne, skriver den siktedes forsvarer, Sulman M. Hussain, i en SMS til NTB.

Det var 1. juni i år at en 63 år gammel kvinne ble stukket med en skarp gjenstand i en leilighet på Teisen i Oslo. Den 35 år gamle mannen som er siktet for drapet, var nabo til den drepte kvinnen. Han er straffedømt flere ganger tidligere, senest i 2008.