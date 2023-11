NVE sender varsel om dagbøter til ni kraftleverandører

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) fant slike brudd hos 58 av 75 kraftleverandører. Ni av disse har ikke rettet avvik og vil derfor motta varsel om tvangsmulkt fra RME.

– Vi har gjennomført tilsyn hos samtlige kraftleverandører som selger strøm til privatkunder i Norge. De fleste kraftleverandørene har innrettet seg, men ni leverandører bryter fortsatt loven, sier direktør Tore Langset for RME.

De viser til at det ble innført nye krav til informasjonen på fakturaene i november i fjor. Det vanligste bruddet på reglene om fakturautforming er at fakturaene mangler nøkkelinformasjon om navn på kraftleveringsavtalen, avtalens varighet, varslingsrutiner ved avtaleendringer og varigheten til en eventuell prisgaranti.

– Strømprisportalen er et viktig virkemiddel for at strømkunder skal kunne sammenligne strømavtaler og ta et informert valg. Da må det som står der, være riktig, sier Langset.