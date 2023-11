Seks nye byer kan få bompenger

Denne artikkelen ble først publisert på broom.no.

Bruken av bompenger rundt norske byer har økt kraftig de siste årene. Så sent som i år har byer som Ålesund og Tromsø fått bomstasjoner rundt bykjernen. I begge byer er befolkningen allerede blant dem som betaler mest i bompenger i landet.

I Ålesund betaler for eksempel bilistene nå i snitt 483 kroner i måneden i bompenger. Ifølge tall fra Fremtind er det kun to byer der bilister nå betaler mer: Stavanger (493 kroner) og Oslo (544 kroner).

Seks nye byer

Og flere byer kan stå for tur. I en ny rapport fra Norconsult, gjort på oppdrag fra Statens vegvesen, foreslås det å innføre nye bomringer rundt seks byer og tettsteder i Akershus. Det skriver NRK, som har fått tilgang til dataene i rapporten før den legges fram.

De seks byene og tettstedene ligger alle i Akershus: Jessheim, Asker, Sandvika, Ski, Ås og Lillestrøm.

I tillegg foreslås det blant annet dobbel takst i dagens bomring i Oslo, redusert fart på alle veier i Oslo og i regionbyene, dobbel pris på parkering i Oslo og regionbyene, samt avgiftsparkering på steder der det i dag er gratis å stå.

Samtidig foreslås det en rekke tiltakt for å bedre kollektivtransporten, samt å gjøre det enklere å ta seg fram på sykkel.

Også Lillestrøm opplever kraftig befolkningsvekst, og kan få bomring dersom forslagene går igjennom. Foto: Bjørn Eirik Loftås / Broom

Kraftig trafikkvekst

Hovedårsaken til forslagene er at biltrafikken øker raskt. I Oslo og Akershus er den ventet å øke med 17 prosent fram mot 2040. Det skyldes først og fremst at befolkningen øker raskt i regionen. Da må det samtidig gjøres kraftige tiltak for å nå nullvekstmålene i utslippene, ifølge rapporten.

På nyåret starter Oslopakke 3-forhandlingene mellom staten og politikere i Oslo og Akershus. Rapporten fra Norconsult blir et viktig grunnlag i disse forhandlingene. Det er med andre ord ikke sikkert at alle forslagene kommer til å bli gjennomført.

– Sannsynligvis, eller helt sikkert ikke de mest ytterliggående forslagene. Men dette er veldig interessant og noe vi må se mye nærmere på for å lage en god pakke totalt sett, sier miljø- og samferdseslsbyråd Marit Kristine Vea til NRK .

