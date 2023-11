Det er store forskjeller mellom næringene: Innen olje- og gassutvinning og bergsverkdrift kostet hvert årsverk 1,54 millioner kroner, mens i hotell- og restaurantvirksomhet var kostnaden så lav som 466.000 kroner, skriver Statistisk sentralbyrå.

Lønnsutgifter er den klart største og viktigste kostnaden for hver arbeidstaker. I tillegg kommer blant annet kostnader for naturalytelser, pensjonsordninger, opplæring og arbeidsgiveravgift. Pensjons- og forsikringskostnader for de ansatte koster arbeidsgiverne hele 73.000 kroner per årsverk.