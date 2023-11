Det ble kjent at det var gjort en tredje pågripelse i saken søndag. Politiet bekrefter nå at dette er en kvinne i 20-årene og at hun skal framstilles for varetektsfengsling mandag, skriver Bergensavisen.

Fra før er en mann i 20-årene og en gutt på 17 år varetektsfengslet for å ha hensatt 18-åringen i hjelpeløs tilstand, samt få ha delt en krenkende video av mannen i sosiale medier.

En kvinne i 20-årene er også siktet for sistnevnte punkt, men det er ikke kjent om dette er samme kvinne som nå er pågrepet. De tre som nå er siktet i saken ble også innbrakt av politiet, men senere løslatt.

Det er ingen mistanke om drap i saken.