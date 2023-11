Mann drept i Porsgrunn – mistenkt pågrepet

En mann ble i natt pågrepet mistenkt for drap på en annen mann i Porsgrunn i Telemark. Det er snakk om unge folk, ifølge politiet.

– Vi fikk melding om det som innledningsvis så ut som en kroppsskade. Vi rykket ut og en mann ble sendt til sykehus. Litt etter får vi melding fra sykehuset om at mannens liv ikke sto til redde. Det forteller politiinspektør Magnar Pedersen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Mann pågrepet etter påkjørsel i Oslo – mistenkt for drapsforsøk

En mann ble i natt pågrepet og siktet etter at en person ble påkjørt i Inkognitogata ved Solli plass i Oslo, opplyser politiet til NTB.

Saken etterforskes som et drapsforsøk, opplyser politiet i Oslo. Politiet hadde tidlig mistanke om at hendelsen ikke var tilfeldig etter at de fikk melding om påkjørselen klokken 19.06 i går kveld. Politiet kunne i natt ikke si noe mer om tilstanden til den skadde personen, utover at det fortsatt var kritisk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nord-Korea utplasserer soldater og våpen

Nord-Korea har utplassert soldater og tunge våpen på vaktposter ved grensen til Sør-Korea, ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Nyheten kom i natt etter at Nord-Korea hadde sendt ut en uttalelse der landet kritiserer USA og andre land som har fordømt den nylige satellittoppskytingen. Norge er blant landene som harfordømt oppskytingen, som skjedde tirsdag i forrige uke. Oppskytingen har ført til at sørkoreanske myndigheter skrotet deler av en avspenningsavtale mellom landene. Som svar på dette forkastet Nord-Korea hele avtalen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Millionbeløp konfiskert på Gazastripen

Den israelske hæren har konfiskert et beløp tilsvarende 14 millioner kroner under krigen mot Hamas på Gazastripen. Mesteparten av pengene var i den israelske valutaen shekel og ble funnet «i Hamas-skanser og i boligene til etterlyste personer der Hamas var aktive», sier en talskvinne for det israelske forsvarsdepartementet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun sier at hæren også har funnet irakisk og jordansk valuta, samt amerikanske dollar. Beløpet, som samlet utgjør om lag 14 millioner kroner, går inn i den israelske statskassen. Israel anklager Hamas for å bruke pengene på finansiering av terrorvirksomhet.

Zelenskyj: Vanskelige forhold for soldatene

Med vinterens ankomst er forholdene vanskelige for soldatene på frontlinjen, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. n– Nå, når det er så vanskelig, under slike forhold, så bør vi alle være spesielt takknemlige overfor dem som forsvarer landet vårt, sier presidenten.

Et kraftig snøvær rammet den ukrainske svartehavskysten i går. Det førte til strømbrudd noen steder, og ufarbare veier. Uværet rammet også den russiskokkuperte Krim-halvøya. Ukrainske myndigheter frykter gjentakelse fra i fjor vinter da russiske styrker angrep ukrainsk energiinfrastruktur.

Artikkelen fortsetter under annonsen

New York Times: Biden dropper klimatoppmøtet

USAs president Joe Biden dropper klimatoppmøtet som starter torsdag denne uken i Dubai. Det skriver New York Times, med henvisning til en kilde i Det hvite hus. Den ikke navngitte kilden oppgir overfor New York Times ingen begrunnelse for at Biden dropper det to uker lange klimatoppmøtet COP28.

Men høytstående embetsfolk i Det hvite hus antyder at krigen mellom Israel og Hamas har lagt beslag på Bidens arbeidskapasitet de siste ukene og dagene, der presidenten har brukt tid for å få partene med på våpenhvile og løslatelse av gisler og fanger.