Bane Nor skriver at de jobber med å rette feilen. Det var klokken 15.45 den første meldingen om feilen ble publisert på Bane Nor sine sider.

Pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor forteller at de ikke vet hvordan feilen oppsto.

– Årsaken er uklar, men vi har folk som jobber med det nå. Dette går ikke utover togavganger, kun informasjonen til passasjerene.

I mellomtiden ber de reisende lytte til meldinger på høyttalere eller se på togselskapenes apper eller nettsider for informasjon om toget sitt.