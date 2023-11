Frigitte gisler har ankommet Israel

13 israelere og fire thailandske gisler er satt fri fra Gaza og befinner seg nå på israelsk jord. Det skjedde etter noen kaotiske timer lørdag kveld, hvor Hamas anklaget Israel for avtalebrudd. Prosessen med å løslate gislene ble stanset av Hamas, og de uttalte at det ikke hadde kommet nok nødhjelp til Nord-Gaza. Det ble også meldt at det var uenighet om kriteriene for utvelgelse av fanger som skal løslates fra israelske fengsler.

Med stor diplomatisk innsats fra flere land ble floken løst, og gislene kom etter hvert til rette. I natt ble det også kunngjort at Israel har fått en ny liste over gisler som skal frigjøres søndag, men det er ikke kjent hvor mane navn som står på listen.

Mann i 40-årene pågrepet etter skyting mot taxi i Egersund

En mann i 40-årene er pågrepet, mistenkt for å ha skutt mot en taxi i Egersund.

– Vi har en formening om hva slags våpen som er brukt, men det viktigste for oss nå er at drosjesjåføren og kunden har kommet seg i sikkerhet. Disse blir ivaretatt, sa operasjonsleder Jøran Solheim til NTB.

«Bamsegutt» har landet i Norge

Mannen som er kjent som «Bamsegutt», landet sent lørdag kveld i Norge.

Den siste uken har det stormet rundt mannen, som ble kjent gjennom Tore Strømøys NRK-serie «Ingen elsker Bamsegutt». Serien har fått kritikk etter at det ble kjent at seriens hovedperson ble dømt i en sedelighetssak i 1991. Denne dommen var utelatt i serien.

Republikaneren George Santos tror han blir sparket fra kongressen

Republikaneren George Santos regner med å bli kastet ut av Representantenes hus som følge av en hardtslående rapport om lovbrudd. Santos har brukt valgkampmidler til private formål og sendt falske rapporter til den føderale valgkommisjonen, slo etikkomiteen i Representantenes hus fast i forrige uke.

Fredag forrige uke fremmet lederen for etikkomiteen, Michael Guest, et forslag om å fjerne Santos fra kongressen. Det krever to tredels flertall i kongressen.

Kvinne i 40-årene skal ha voldtatt sin egen sønn i flere år

En kvinne i 40-årene må i februar møte i Romerike og Glåmdal tingrett, tiltalt for å ha utsatt sin egen sønn for seksuelle overgrep i seks år. Hun erkjenner ikke straffskyld.

Kvinnen, som ble pågrepet rundt jul i 2021, er også tiltalt for flere tilfeller av fysisk vold og frihetsberøvelse. Det er satt av 13 dager til rettssaken.