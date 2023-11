Bluesgitarist Morten Omlid er død

Omlid ble funnet død i sitt hjem på Notodden fredag, melder lokalavisa Telen.

Gitaristen var en sentral person i Notoddens musikermiljø. Han var del av bandet «Spoonful of Blues» som ga ut sitt nye album «Songs from Notodden Norway» på fredag.

Leder for Notodden Bluesfestival Jostein Forsberg har fått oppgaven å snakke på vegne av familien, skriver NRK.

– Det var et sjokk. Jeg er helt knust – slik alle vi i musikkmiljøet som var tett på Morten er, sier han til kanalen.

Omlid har i over 40 år vært en markant bluesmusiker i Norge. I over 20 år var han fast gitarist for «Damer i Blues», som består av Margit Bakken og Rita Engedalen. Sistnevnte samarbeidet også med Omlid på alle sine sju album.

Bluesgitaristen var også opptatt av å lære opp nye musikere, som gitarlærer, og han underviste også ved det nye internasjonale bluesstudiet ved Universitet Sørøst-Norge på Notodden.

NRKs bluesekspert Knut Reiersrud kaller Omlid ryggraden i den tradisjonelle bluesen i Norge.