– Å være programleder er på mange måter en underlig jobb: Du får all ros når ting går bra, men du får også all kjeft om noe går galt. Selv er jeg bare en liten brikke i maskineriet, skriver han i et Instagram-innlegg.

Programlederen skriver videre at han har smakt på begge deler – i det siste har han fått mye kritikk fra pressen og andre, samtidig forteller han om en «flodbølge av støtte og oppmuntring fra folket».

Strømøy takker for støtten, og han skriver at det er viktig for ham.

– Det vil nok være det som blir utslagsgivende for om jeg orker å ta nye kamper for «vanlige folk».