Politimann dømt for George Floyd-drapet skal være knivstukket

Den tidligere politibetjenten Derek Chauvin, som er dømt for drapet på George Floyd i 2020, er knivstukket i fengsel, skriver AP og New York Times. Chauvin ble knivstukket av en medinnsatt fredag i Arizona, sier ikke-navngitte kilder til mediene. Han skal være alvorlig skadd og brakt til sykehus.

Fengselsvesenet i delstaten Arizona bekrefter at en person ble angrepet rundt klokka 12.30 lokal tid fredag. Vedkommende fikk livreddende førstehjelp, men de bekrefter ikke at det er Chauvin. Ingen andre ble såret i hendelsen, opplyser de.

Frigitte gisler er ved god fysisk helse, ifølge sykehussjef

Sjefen for et sykehus i Tel Aviv, hvor åtte frigitte gisler befinner seg, sier de er ved god fysisk helse. De ankom sykehuset fredag kveld.

Fire barn, tre mødre og en bestemor blir tatt hånd om på barnesykehuset Schneider i Tel Aviv, sier direktør Efrat Baron til Haaretz. Lite er kjent om hvilke forhold de har levd under, og de blir nå utredet av leger og psykologer. Et enormt helse- og kriseteam sto klare for å ta dem imot.

Nordmenn sympatiserer mest med palestinerne ifølge undersøkelse

I en spørreundersøkelse svarer 37 prosent at de sympatiserer mest med palestinerne, mens 11 prosent har mest sympati med Israel i forbindelse med krigen.

– Det er liten tvil om at nordmenn har mer sympati for palestinerne enn israelerne i den pågående krigen, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion, som har gjennomført undersøkelsen.

17-åring varetektsfengslet i to uker etter dødsfall i Bergen

En 17-åring er varetektsfengslet i to uker etter at en 18-åring mandag ble funnet død i Bergen. Sammen med en mann og en kvinne i 20-årene er 17-åringen siktet for å ha etterlatt den avdøde 18-åringen i hjelpeløs tilstand og delt en krenkende video av ham.

Guttens forsvarer, Henrik Rynning Sjåmo, sier til avisen at hans klient nekter straffskyld for alt han er siktet for.

Zuccarello og Wild tapte igjen

Mats Zuccarello og Minnesota Wild gikk på sitt sjette strake tap da Colorado Avelanche vant 3 - 2i Saint Paul. Zuccarello hadde en assist i kampen.