17-åring varetektsfengslet i to uker etter dødsfall i Bergen

Sammen med en mann og en kvinne i 20-årene er 17-åringen siktet for å ha etterlatt den avdøde 18-åringen i hjelpeløs tilstand og delt en krenkende video av ham.

De to andre siktede ble varetektsfengslet tidligere denne uka.

17-åringen ble pågrepet torsdag. Politiet fikk medhold i sin begjæring om varetektsfengsling i to uker.

– Terskelen for å fengsle barn er høy. Det skal være tvingende nødvendig i denne saken, sier politiadvokat Celin Hauge Andersen til Bergensavisen.

Guttens forsvarer, Henrik Rynning Sjåmo, sier til avisen at hans klient nekter straffskyld for alt han er siktet for.

– Han stiller seg uforstående til alle tre postene i siktelsen, sier Rynning Sjåmo.