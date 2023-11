Nye tall fra forbrukertillitsindeksen til Opinion viser at flere nordmenn enn før tror de får dårligere råd det kommende året.

Tallene oppdateres hver måned, og tallene for november viser en tydelig endring i forhold til for en måned siden. 40 prosent tror at husholdningens økonomiske situasjon vil være litt eller mye dårligere om ett år, mot 36 prosent i oktober.

Rentehevinger utslagsgivende

– Troen på husholdningens og landets økonomi fikk et lite oppsving på sensommeren og inn i august, før den falt markant igjen utover høsten i takt med nye rentehevinger fra Norges Bank, forteller Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

– Den økte rentebyrden og måneder med prisvekst slår inn og fører til lavere kjøpekraft og sannsynlighet for sparing, sier Høidahl i pressemeldingen.

Positive prognoser gir ikke optimisme

Norges Banks prognoser for 2024 sier at renten ikke skal ytterligere opp. I tillegg er det ventet at prisveksten vil avta.

Til tross for de gode prognosene viser forbrukertillitsindeksen at en fortsatt høy rente gjør at nordmenn er pessimistiske til egen økonomi neste år.

– Fallende forbrukertillit gjennom høsten gjenspeiles også i kjøpsindeksen, som sier noe om sannsynlighet for kjøp av større forbruksvarer, bil, bolig og oppussing. Den er i oktober og november på sitt laveste i år, viser målingen, utdyper Høidahl.